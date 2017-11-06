Флорес может сразиться с Поветкиным в случае отказа Хаммера от боя

Российский промоутер Алексей Титов рассказал, что американец Би Джей Флорес является одним из кандидатов на замену Кристиану Хаммеру в случае отказа последнего от боя с Александром Поветкиным.



Бой Поветкин — Хаммер запланирован на 15 декабря в Екатеринбурге. Ранее в команде российского боксёра сообщили, что опасаются возможного отказа Хамера от поединка, поэтому вынуждены искать альтернативные варианты.



«Мы говорим в том числе и с ним. Мы объявим имя запасного, как только подпишем с ним контракт», — цитирует Титова ТАСС.