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175 лет назад 2016
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Флорес может сразиться с Поветкиным в случае отказа Хаммера от боя

Бокс/ММА

Российский промоутер Алексей Титов рассказал, что американец Би Джей Флорес является одним из кандидатов на замену Кристиану Хаммеру в случае отказа последнего от боя с Александром Поветкиным.

Бой Поветкин — Хаммер запланирован на 15 декабря в Екатеринбурге. Ранее в команде российского боксёра сообщили, что опасаются возможного отказа Хамера от поединка, поэтому вынуждены искать альтернативные варианты.

«Мы говорим в том числе и с ним. Мы объявим имя запасного, как только подпишем с ним контракт», — цитирует Титова ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Александр Поветкин
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