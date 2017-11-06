Майки Гарсия надеется в январе сразиться с Хорхе Линаресом

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия (37-0, 30 KO) рассказал, что на данный момент ведутся переговоры о его возвращении на ринг до конца текущего года. Предполагается, что следующий бой Гарсии состоится 27 января в рамках турнира, который будет транслировать Showtime. Гарсия надеется встретиться на ринге с Хорхе Линаресом.



«Мы ведём переговоры с Golden Boy о поединке с Линаресом. Меня очень интересует этот бой. Я чемпион в лёгком весе, и он чемпион. Это стоящий бой, о котором просит публика. Мы ведём переговоры с президентом Golden Boy Эриком Гомесом, чтобы понять, сможем ли мы достичь договорённости по январской дате или, быть может, перенесём бой. Но этот поединок интересует меня больше всего», — цитирует Гарсию BoxingScene.