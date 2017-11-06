Деонтей Уайлдер не обеспокоен потерей веса

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер не беспокоится по поводу своего веса. Перед поем с Бермейном Стиверном, в котором Уайлдер нокаутировал своего соперника в первом раунде, американец весил всего 220,75 фунта (100,13 кг), что на восемь фунтов легче (3,6 кг), чем его привычный вес по ходу карьеры.



«Мне больше не нужно набирать вес. Я всегда показываю небольшой вес, когда дело доходит до взвешивания. Но мы об этом даже не думаем. Вес будет таким, какой он есть.



Забавно, как работает моё тело. В тренировочном лагере я всегда тяжелее. Я всегда весил в пределах 230 фунтов или что-то в этом роде. И похоже, что как только приходит время боя, вес падает. Я пробовал работать с различными диетологами и всё такое. Но, кажется, так происходит снова и снова. Так что я себе нравлюсь таким, какой я есть», — цитирует Уайлдера BoxingScene.