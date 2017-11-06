Хопкинс: Ломаченко нокаутирует Ригондо

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс считает, что обладатель титула WBO в первом лёгком весе украинец Василий Ломаченко (9-1, 7 KO) одержит досрочную победу над кубинцем Гильермо Ригондо (17-0, 11 KO).



«Ломаченко победит и сделает это нокаутом в поздних раундах», — сказал Хопкинс, слова которого приводит ESPN Deportes.



Поединок Ломаченко — Ригондо состоится 9 декабря на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Ради этого боя Ригондо пришлось подняться на две весовые категории вверх.