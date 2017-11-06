Розендо Альварес: подъём в весе негативно повлияет на Ригондо в бою с Ломаченко

Экс-чемпион мира Розендо Альварес считает чемпиона мира WBO в первом лёгком весе Василия Ломаченко фаворитом в предстоящем бою с Гильермо Ригондо.



Поединок Ломаченко — Ригондо состоится 9 декабря в Нью-Йорке. Ради этого боя Ригондо пришлось подняться на две весовые категории вверх.



«Я думаю, что это будет очень сложный бой двух боксёров с похожим стилем, оборонительного плана, очень быстрых. Но я отдаю предпочтение Ломаченко. Думаю, он добьётся лучших результатов благодаря своим продолжительным атакам. Ригондо очень медленно раскачивается, выбрасывает мало ударов. И Ломаченко не собирается давать ему шанс.



На Ригондо будет влиять увеличение веса, у него не будет той же мощи… Что-то похожее произошло ранее с Романом Гонсалесом. В этом весе у Ригондо не будет прежней силы или скорости в ногах, чтобы избегать атак Ломаченко, который уже адаптировался к этой весовой категории», — цитирует Альвареса BoxingScene.