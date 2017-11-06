Миллер: Джошуа психологически слаб, я свалю его в любом раунде

Супертяжеловес Джаррел Миллер усомнился в ментальной стойкости чемпиона мира по версиям IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа.



«Судя по тому, что я видел и слышал, он является карликом в плане психологии. Как только я доберусь до него, то покажу это. Я могу свалить его в любом раунде. Могу уронить его в начале боя, могу свалить чуть позже. Это не имеет значения. В бою с ним Карлос Такам не показал скорости, и всё равно он устал. А теперь представьте другого супертяжеловеса, который взвинчивает темп, который попадает и является более крупным. Это будет совершенно другой зверь», — цитирует Миллера Sky Sports.