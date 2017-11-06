Дибелла: Уайлдер нокаутирует Джошуа

Промоутер чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера Лу Дибелла уверен, что его подопечный сможет победить чемпиона мира по версии WBA Энтони Джошуа нокаутом в потенциальном объединительном бою.



«Уайлдер — аномальный боксёр. Ни один супертяжеловес не может похвастать таким размахом рук. Деонтей особенный, он — сильнейший панчер среди супертяжей в мире. Я уважаю Энтони Джошуа, но думаю, что мой подопечный его побьёт. Он нокаутирует Энтони. Не просто победит, а именно отправит в нокаут», — приводит слова Дибеллы BoxingScene.