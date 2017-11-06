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175 лет назад 2016
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Экс-игрок NFL Грег Харди успешно дебютировал в ММА

Бокс/ММА

Бывший игрок в американский футбол Грег Харди успешно дебютировал в ММА, сообщает MMAFighting. Первый поединок Харди по правилам смешанных единоборств состоялся на турнире Rise of a Warrior 21. Харди победил соперника, Джо Хокинса, нокаутом на 32-й секунде боя.

В обозримом будущем 29-летний спортсмен планирует подписать контракт с UFC. В 2014 году Харди был арестован по обвинению в домашнем насилии, клуб отчислил его на неопределённый срок. В октябре 2017 года экс-футболист был арестован за хранение кокаина.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
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