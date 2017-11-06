Лобов: будет справедливо, если со мной расторгнут контракт

Ирландско-российский боец UFC Артём Лобов подчеркнул, что было бы справедливо, если бы он лишился места в UFC после поражения во встрече с Андре Фили. После этого боя статистика Лобова в UFC стала отрицательной (13-14-1-1 NC).



«После поражения в бою с Фили, с двумя проигрышами подряд, причём последнее поражение было далеко не от лучшего бойца, я чувствую, что стоит закончить. Если кто-то не заслуживает места в UFC, я никогда не молчал об этом, и сейчас я чувствую, что не заслуживаю места в организации. Это будет справедливо, если со мной расторгнут контракт.



Я сказал о UFC всё, что я думаю, но проблема не только в этом. Я хочу сражаться как можно чаще, а два боя в год — это не для меня. Я хочу быть занятым работой, чтобы прогрессировать. У меня есть все необходимые навыки, чтобы выступать на уровне лучших бойцов, иначе я бы даже не думал о том, чтобы прийти в UFC. Я побеждаю самых сложных спарринг-партнёров, но по какой-то причине не могу полностью раскрыть свой потенциал в UFC», — приводит слова Лобова MMAFighting.