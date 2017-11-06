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175 лет назад 2016
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Намаюнас, Диллашоу и Сен-Пьер получили по $ 50 тысяч бонуса поощрения

Бокс/ММА

Победители поединков шоу UFC 217 Роуз Намаюнас, Ти Джей Диллашоу и Жорж Сен-Пьер получили по $ 50 тыс. бонусом, сообщает Flocombat.

Об этом заявил руководитель UFC Дэна Уайт. Помимо бонусов поощрения новым чемпионам, победители боёв в нижнем карде Овинс Сен Пре и Рикардо Рамос также получили бонусы в размере $ 25 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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