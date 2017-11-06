Намаюнас, Диллашоу и Сен-Пьер получили по $ 50 тысяч бонуса поощрения

Победители поединков шоу UFC 217 Роуз Намаюнас, Ти Джей Диллашоу и Жорж Сен-Пьер получили по $ 50 тыс. бонусом, сообщает Flocombat.



Об этом заявил руководитель UFC Дэна Уайт. Помимо бонусов поощрения новым чемпионам, победители боёв в нижнем карде Овинс Сен Пре и Рикардо Рамос также получили бонусы в размере $ 25 тыс.