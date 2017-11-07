Уайлдер: Джошуа хватит и первого боя со мной, реванш не потребуется

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер подчеркнул, что после боя с Энтони Джошуа его сопернику не потребуется реванша, поскольку ему хватит и первого боя. По словам Уайлдера, поединок пройдёт в стиле «no mas» (фраза, сказанная Роберто Дураном Шугару Рэю Леонарду во время реванша в 1980 году, после которой Дуран сдался сопернику).



«Когда я его побью, второго раза не потребуется. Я буду жестоким и брутальным, так что ему хватит и одного раза. Бой будет в стиле «no mas». Я вообще всех пугаю. Видели, какой я страшный? Если считаете иначе — попробуйте меня заткнуть. У кого хватит духа? Джошуа будет бегать от меня лишь определённое время», — цитирует Уайлдера BoxingScene.