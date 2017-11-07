100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Уайлдер: Джошуа хватит и первого боя со мной, реванш не потребуется

Бокс/ММА

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер подчеркнул, что после боя с Энтони Джошуа его сопернику не потребуется реванша, поскольку ему хватит и первого боя. По словам Уайлдера, поединок пройдёт в стиле «no mas» (фраза, сказанная Роберто Дураном Шугару Рэю Леонарду во время реванша в 1980 году, после которой Дуран сдался сопернику).

«Когда я его побью, второго раза не потребуется. Я буду жестоким и брутальным, так что ему хватит и одного раза. Бой будет в стиле «no mas». Я вообще всех пугаю. Видели, какой я страшный? Если считаете иначе — попробуйте меня заткнуть. У кого хватит духа? Джошуа будет бегать от меня лишь определённое время», — цитирует Уайлдера BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент