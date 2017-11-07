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175 лет назад 2016
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Альварес может принять решение по реваншу с Головкиным в ближайшие недели

Бокс/ММА

Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы Сауля Альвареса, рассказал, что в ближайшие недели может быть принято решение по матчу-реваншу с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным. Повторная встреча этих боксёров может состояться в мае следующего года в США.

«Всё идёт хорошо, мы ведём переговоры. Есть одна деталь, которая должна быть оговорена, и в ближайшие несколько недель мы собираемся встретиться с Альваресом и представить ему полное предложение, чтобы он принял решение», — цитирует Гомеса ESPN Deportes.

Источник: ESPN Deportes Сообщить об ошибке
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Геннадий Головкин Сауль Альварес
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