Альварес может принять решение по реваншу с Головкиным в ближайшие недели

Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы Сауля Альвареса, рассказал, что в ближайшие недели может быть принято решение по матчу-реваншу с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным. Повторная встреча этих боксёров может состояться в мае следующего года в США.



«Всё идёт хорошо, мы ведём переговоры. Есть одна деталь, которая должна быть оговорена, и в ближайшие несколько недель мы собираемся встретиться с Альваресом и представить ему полное предложение, чтобы он принял решение», — цитирует Гомеса ESPN Deportes.