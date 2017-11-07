Фроч: следующим соперником Уайлдера должен быть Джошуа, Уайт не готов

Экс-чемпион мира британец Карл Фроч заявил, что хотел бы увидеть следующим соперником чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера не Диллана Уайта, а другого своего соотечественника Энтони Джошуа, владеющего поясами IBF/IBO/WBA. Ранее промоутер Эдди Хирн предложил Уайлдеру поединок с Уайтом.



«Я думаю, что Джошуа побьёт его. Это будет отличный и жёсткий бой, но такой, который Джошуа может выиграть. Как поклонник бокса, я бы предпочёл увидеть в бою с Деонтеем Уайлдером Джошуа, а не Диллиана Уайта.



Я думаю, что Уайту нужно провести ещё пару боёв. Я не говорю, что он недостаточно хорош. В последнем бою он работал на победу на протяжении всех 12 раундов. Он выглядел хорошо, выиграл большую часть раундов. Но я думаю, что он ещё не готов к Уайлдеру», — цитирует Фроча BoxingScene.