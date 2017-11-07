Беленький: Бивол провёл шедевральный прямой, которого Бродхёрст не ждал

Известный российский эксперт Александр Беленький прокомментировал досрочную победу чемпиона мира WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола над австралийцем Трентом Бродхёрстом в бою, состоявшемся 4 ноября в Монако.



«Бродхёрс начал бой весьма по-боевому, буквально на первых секундах провёл неплохой правый кросс, но это было единственное, что ему удалось в этом бою. Дальше Бивол взял всё под свой контроль…



Бивол чётко контролировал ситуацию, хотя бой был острый. И честно скажу, мне не казалось, что он вот-вот закончится. Не казалось так и Бродхёрсту. Он почувствовал себя хорошо, дескать, вот время идёт, а он всё ещё на ногах. Вот уже прозвучал сигнал о том, что до конца раунда осталось 10 секунд. А там где 10 секунд, там и ноль секунд. Но надо же так случиться, что на самой последней секунде Бивол «разрядил» явно подготовленный короткий, просто шедевральный правый прямой, и для австралийца всё закончилось», — рассказал Беленький в интервью Russian Fight Club.

Видео доступно на официальном канале Russian Fight Club в Youtube.