Бетербиев: у меня есть несколько стратегий на бой с Кёллингом

Российский боксёр Артур Бетербиев дал комментарий к предстоящему бою с Энрико Кёллингом, запланированному на 11 ноября в городе Фресно (Калифорния), в котором на кону будет стоять титул чемпиона мира IBF в полутяжёлом весе.



«Тренировочный лагерь прошёл очень хорошо. Кёллинг — сильный и опытный боец. И я с уважением отношусь к нему. Я готов к этому бою. У меня есть несколько стратегий, которые я продемонстрирую 11 ноября.



Это самый важный бой в моей карьере, я готов к титулу чемпиона мира, я готов к этому бою. Это моя мечта, к которой я стал на шаг ближе. Я хочу выиграть хотя бы один титул. После этого я хочу драться с лучшим боксёром в моём дивизионе», — цитирует Бетербиева BoxingScene.