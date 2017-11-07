Себастьян Хайль выступит вместо Штефана Пютца на турнире M-1 Challenge 85

За несколько дней до турнира M-1 Challenge 85 травмировался один из главных его участников – немецкий боец Штефан Пютц. На замену в бой против Гиги Кухалашвили выйдет соотечественник Штефана – Себастьян Хайль (6-1).



«Как и его будущий оппонент, немецкий боец Себастьян Хайль славится прежде всего ударной техникой – на его счету 6 побед в 7 профессиональных боях, из которых 4 он добыл нокаутами. Он является победителем таких турниров, как Respect FC и IFO Europe», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.