За несколько дней до турнира M-1 Challenge 85 травмировался один из главных его участников – немецкий боец Штефан Пютц. На замену в бой против Гиги Кухалашвили выйдет соотечественник Штефана – Себастьян Хайль (6-1).
«Как и его будущий оппонент, немецкий боец Себастьян Хайль славится прежде всего ударной техникой – на его счету 6 побед в 7 профессиональных боях, из которых 4 он добыл нокаутами. Он является победителем таких турниров, как Respect FC и IFO Europe», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.
Себастьян Хайль выступит вместо Штефана Пютца на турнире M-1 Challenge 85
За несколько дней до турнира M-1 Challenge 85 травмировался один из главных его участников – немецкий боец Штефан Пютц. На замену в бой против Гиги Кухалашвили выйдет соотечественник Штефана – Себастьян Хайль (6-1).
Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке