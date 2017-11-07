Браун, вероятно, встретится с Паркером

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Лукас Браун, отказавшийся от поединка с Сергеем Кузьминым, свой следующий бой проведёт с действующим обладателем пояса по версии WBO Джозефом Паркером, сообщает BoxingScene.

Стороны пришли к принципиальному согласию, дело осталось за подписанием контрактов.

«Я слышал, что его тренер, промоутер и менеджер согласились на бой и с этим нет никаких проблем. Паркер — самый слабый из нынешних чемпионов, и я с радостью воспользуюсь этой ситуацией», — заявил Браун. Вторит подопечному и его промоутер Мэтт Кларк.

«Они предложили нам сделку, мы согласились. Так что бой должен состояться, если этого не случится, то дело будет в Паркере», — завершил Кларк.

Встреча между Паркером и Брауном может состояться в марте следующего года в новозеландском Окленде или в Мельбурне.