Линарес: вероятность боя с Гарсией — 90%

Чемпион мира по версии WBA Super в лёгком весе Хорхе Линарес заявил, что вероятность объединительного поединка с чемпионом по версии WBC Майки Гарсией очень высока.

«Я думаю, мы уже на 90% уверены, что этот поединок состоится в 2018 году. Объединительный бой — цель на следующий год. Суть в завершении переговоров, чтобы эта встреча состоялась», — приводит слова Линареса BoxingScene.

Майки Гарсия предыдущий поединок провёл в первом полусреднем весе, победив Эдриена Бронера. Хорхе Линарес же в предыдущем бою одержал верх над Люком Кэмпбеллом.