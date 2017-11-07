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175 лет назад 2016
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Бетербиев: не думаю, что решение Уорда завершить карьеру было неожиданным

Бокс/ММА

Претендент на титул чемпиона мира по версии IBF Артур Бетербиев (11-0, 11 КО) прокомментировал решение бывшего обладателя этого титула Андре Уорда завершить карьеру, дав понять, что оно не стало для него неожиданным.

«Я не разочарован тем, что потерял возможность встретиться с Уордом. Андре — очень умный боец. Он принял решение о завершении карьеры, и не думаю, что это стало неожиданностью для многих болельщиков. Уважаю его решение и желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Бетербиева BoxingScene.

11 ноября Артур Бетербиев попробует завоевать титул в бою с Энрико Коллингом.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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