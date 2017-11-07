Уиттакер не впечатлён выступлением Сен-Пьера

Временный чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился впечатлениями от поединка Майкла Биспинга и Жоржа Сен-Пьера, дав понять, что считает себя фаворитом в потенциальном поединке с последним.

«Честно говоря, Сен-Пьер выглядел медленнее, чем когда-либо. Да, он хитёр, его бойцовский IQ всё ещё при нём и в среднем весе он бьёт сильнее. Но я также бью сильно, и делаю это быстро. Я быстрее и мощнее Биспинга, а моя защита лучше, чем у Майкла.

Могу подождать боя с Сен-Пьером. Встреча с легендой стоит этого времени. Уважаю его, он живая легенда. Но если он продолжит выступать в среднем весе, уверен, мы с ним встретимся", — приводит слова Уиттакера MMAWeekly.

Ранее президент UFC Дэна Уайт, заявил, что Жорж Сен-Пьер следующий поединок проведёт с Робертом Уиттакером.