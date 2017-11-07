Хирн: придётся заплатить Уайлдеру больше, чем он стоит

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, дал понять, что для организации поединка между его клиентом и другим чемпионом, Деонтеем Уайлдером, придётся переплатить.

«Проблема Уайлдера в том, что он не приносит денег. Он не может себе позволить бой с Паркером, потому что не сможет предложить ему нужную сумму. Джошуа — суперзвезда. Он приносит деньги, Уайлдер этого не делает. Когда мы начнём переговоры в деталях, понятия не имею, сумеем ли мы к чему-то прийти.

Мы не говорим о каком-то неуважении, но мы говорим о реальных цифрах. Не говорю, что Уайлдер ничего не стоит, но его нельзя сравнивать с Джошуа. Как бы то ни было, это не помешает бою. Мы вынуждены будем заплатить Деонтею больше, чем он стоит. Просто если мы предложим ему настоящую сумму за его бой, он не примет её", — приводит слова Хирна Boxingnews24.