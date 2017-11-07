Ариас: всё давление оказывается на Джейкобса

11 ноября в Юниондэйле (Нью-Йорк, США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет встреча между бывшим чемпионом мира Дэниелом Джейкобсом и Луисом Ариасом. В преддверии противостояния последний выказывает уверенность в своих силах.

«Откровенно говоря, всё давление оказывается на Джейкобса. На меня же давления нет. Никто всерьёз не знает, кто я такой. Я парень из Висконсина, которого мало кто знает. Весь мир думает, что я иду на поражение, так что давление оказывается на него. Я же иду за победой», — приводит слова Ариаса BoxingScene.

Встреча с Ариасом станет первой для Джейкобса после поражения от Геннадия Головкина.