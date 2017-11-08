Браун: хочу нокаутировать Паркера

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Лукас Браун, который намерен провести встречу с чемпионом по версии WBO Джозефом Паркером, рассказал о том, что планирует добыть досрочную победу над потенциальным соперником.

«Мне нравится этот паренёк, но в то же время, мне нужен титул и я хочу нокаутировать его. Я из тех людей, которым нравится побеждать нокаутом. Я не хочу оставлять работу судьям. Я буду давить на соперника, затяну его в поздние раунды и уже с девятого раунда наступит момент, когда я буду особенно опасен», — приводит слова Брауна Boxingnews24.

Лукас Браун отказался от встречи с Сергеем Кузьминым ради поединка с чемпионом по версии WBO Джозефом Паркером. Если стороны согласуют все детали, ориентировочно, эта встреча состоится в марте.