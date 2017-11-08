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175 лет назад 2016
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Орландо Салидо и Мигель Роман разыграют титул временного чемпиона WBC

Бокс/ММА

Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал проведение боя за титул временного чемпиона мира в первом лёгком весе между Орландо Салидо и Мигелем Романом. Встреча этих мексиканских боксёров состоится 9 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Они должны сразиться за титул временного чемпиона. Если они не захотят, то потеряют позиции в рейтинге WBC, потому что организация уже назначила этот бой титульным», — рассказал президент WBC Маурисио Сулейман, слова которого приводит интернет-издание BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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