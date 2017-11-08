На проведение боя Усик — Бриедис претендуют три города

На проведение полуфинального боя турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между чемпионом мира WBO Александром Усиком и обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом претендуют три города. Об этом рассказал немецкий промоутер Калле Зауэрланд, который является одним из организаторов WBSS.

«Александр Усик и Майрис Бриедис проведут бой в феврале. Рассматриваются для проведения боя Рига, Киев и Чикаго», — цитирует Зауэрланда iSport.

Другой полуфинальный бой, между чемпионом IBF Муратом Гассиевым и чемпионом WBA Юниером Дортикосом запланирован на 20 января в Майами или России.