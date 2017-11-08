Уайлдер: Джошуа должен держать своё слово и согласиться на бой со мной

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер призывает обладателя поясов IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа не уклоняться от боя с ним.



«В Америке есть много боксёров, поэтому я не хочу, чтобы люди думали, что Джошуа является моим единственным вариантом. И я не единственный вариант для Джошуа.



Как я сказал, мы короли дивизиона, и у нас есть варианты. Мы нужны друг другу, чтобы провести самый большой бой в истории супертяжёлого веса. Но если он не хочет сражаться, мы сможем продолжить жить нашей жизнью. И мы всё равно продолжим делать то, что делаем.



Я человек своего слова. Я всегда говорил то, что собирался сделать. И я это делал. Теперь пришло время, чтобы он держал своё слово», — цитирует Уайлдера BoxingScene.