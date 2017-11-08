Дэна Уайт работает над получением лицензии промоутера для работы в боксе

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что его компания твёрдо намерена начать заниматься организацией боксёрских поединков в 2018 году. В августе Уайт был вовлечён в организацию поединка между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором.



«Я вхожу в бокс, это 100%. Но мы ещё на ранней стадии. Мы всё ещё работаем над этим. Мне нужно собрать всё воедино, но я иду в бокс. Я чувствую, что могу это делать лучше, чем кто-либо другой», — заявил Уайт в интервью The Los Angeles Times.



Также босс UFC рассказал, что в настоящий момент находится в процессе получения лицензии промоутера бокса.