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Дэна Уайт работает над получением лицензии промоутера для работы в боксе

Бокс/ММА

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что его компания твёрдо намерена начать заниматься организацией боксёрских поединков в 2018 году. В августе Уайт был вовлечён в организацию поединка между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором.

«Я вхожу в бокс, это 100%. Но мы ещё на ранней стадии. Мы всё ещё работаем над этим. Мне нужно собрать всё воедино, но я иду в бокс. Я чувствую, что могу это делать лучше, чем кто-либо другой», — заявил Уайт в интервью The Los Angeles Times.

Также босс UFC рассказал, что в настоящий момент находится в процессе получения лицензии промоутера бокса.

Источник: Los Angeles Times Сообщить об ошибке
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