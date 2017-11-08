Тренер Паркера: хотим заполучить Джошуа до того, как его побьёт кто-то другой

Тренер Кевин Барри, который является наставником чемпиона мира WBO в супертяжёлом весе Джозефа Паркера, желает, чтобы его подопечный как можно скорее встретился на ринге с обладателем титулов IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа. Последний бой Джошуа против Карлоса Такама породил у Барри уверенность, что Джошуа не так уж силён. Такам сразился с Джошуа вместо Кубрата Пулева, который снялся незадолго до боя из-за травмы.



«У Такама не было спаррингов, и он тестировал Джошуа до самого конца. Мы видели, насколько удивлён был Джошуа. Мы все видели, что Джошуа не мог поразить Такама, и это показало мне, что он победим. Он не способен нокаутировать одним ударом. Он очень похож на робота. Я хочу, чтобы мы заполучили его до того, как его кто-то побьёт», — цитирует Барри BoxingScene.