Стиверн — о поражении от Уайлдера: это был не мой день

Супертяжеловес Бермейн Стиверн прокомментировал своё поражение в титульном бою за пояс чемпиона WBC с Деонтеем Уайлдером.



«Скажу всем моим фанатам, поклонникам, семье, друзьям, моей команде. Хочу думать, что вы всегда находитесь со мной, во время взлётов и падений. И, пусть битва была не в нашу пользу, знайте, что ваша поддержка для меня многое значит и я благодарен вам за это. Я всегда отдавался спорту на 100%. Это была не моя ночь. Нет никаких оправданий», — цитирует Стиверна BoxingNews24.