Джошуа: мне не поступало никаких предложений от Уайлдера

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа подчеркнул, что со стороны Деонтея Уайлдера пока не поступало никаких официальных предложений о бое.



«Никаких проблем в том, чтобы провести бой с Уайлдером в начале следующего года. Но мне не поступало никаких предложений. Они говорят, что хотят боя, а потом сидят и ждут, пока мы всё сделаем за них. Разговоры — это одно, но договорённостей не достигают через социальные сети. Я намерен стать абсолютным чемпионом мира. Но нужно дождаться, чтобы они подкрепили свои слова делом», — приводит слова Джошуа The Independent.