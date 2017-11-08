Паркер может провести бой с Джошуа, менеджмент Уайлдера предложил недостаточно

Дэвид Хиггинс, промоутер чемпиона WBO в супертяжёлом весе Джозефа Паркера, подчеркнул, что они провели переговоры с менеджментом Деонтея Уайлдера, но финансовое предложение их не устроило, и следующий бой Паркер проведёт с Энтони Джошуа.



«Мы обсудили с менеджментом Джошуа потенциальный бой, и они дали предварительное согласие. Теперь вопрос только в том, чтобы подписать контракт и решить финансовый вопрос. Что до Уайлдера, то его менеджмент предложил нам определённую сумму, но этого было недостаточно. Если они предложат достаточно, то мы поедем в Америку, чтобы сражаться с Уайлдером», — приводит слова Хиггинса Daily Express.