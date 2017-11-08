Уайлдер готов драться с Джошуа в Англии

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер в очередной раз высказался относительно потенциального объединительного поединка с обладателем пояса по версии IBF Энтони Джошуа.



«Хирн боится меня больше, чем Джошуа. Если Джошуа действительно так силён, то болельщики в Англии должны вынудить его драться. Вам же интересно увидеть, действительно ли он лучший. Считаю, лучший — я, и если кто-то со мной не согласен, пусть покажет мне это. Америка — мекка бокса, тем не менее если Джошуа хочет сидеть дома, как маленькая девочка, то король готов приехать к нему и нокаутировать его у него дома», — цитирует Уайлдера BBC Sport.