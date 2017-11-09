Соннен: Сен-Пьер всё ещё лучший в мире

Боец Bellator Чел Соннен считает, что Жорж Сен-Пьер всё ещё является лучшим бойцом в мире, хотя в выигранном им титульном поединке с Майклом Биспингом он был не так хорош, как прежде.



«Люди думали, что Сен-Пьеру не хватит скорости после четырёх лет простоя Это оказалось так. Люди считали, что ему не хватит габаритов, чтобы удерживать Биспинга в партере. В этом они тоже не ошиблись. Люди считали, что его тайминг будет не так хорош, как раньше. И в этом они были правы. Это был самый ужасный Сен-Пьер, которого мы когда-либо видели. Это был медленный и ржавый Жорж, но он всё ещё лучший в мире», — приводит слова Соннена MMAJunkie.