Майки Гарсия отказался от боя с Хорхе Линаресом

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия (37-0, 30 KO) отказался проводить следующий бой против Хорхе Линареса, владеющего титулом WBA. Своё решение Гарсия пояснил тем, что получил более выгодное в финансовом плане предложение о проведении боя 27 января.

До этого переговоры по бою Гарсия — Линарес проходили хорошо, однако Майки поступило более выгодное предложение от Showtime, чем то, что предлагала компания Golden Boy Promotions — 50:50 между бойцами.

«Мы не оформили сделку. Но я общался с Эриком Гомесом (президент Golden Boy Promotions. — Прим. «Чемпионата»), и мы договорились поддерживать контакт, чтобы попытаться организовать бой после моего очередного поединка.



У меня на самом деле больше предложений. Гарантированный гонорар (предложенный за бой 27 января) был лучше, хотя мне очень хотелось боя с Линаресом. Но я должен принимать во внимание и деловую часть сделки. Golden Boy делает то, что считает лучшим для себя, а я стараюсь делать то, что лучше для меня», — цитирует Гарсию BoxingScene.