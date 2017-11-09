Бой Джустино — Холм, запланированный на 30 декабря, не состоится

Ожидаемый титульный бой в UFC между чемпионкой в полулёгком весе Кристианой Джустино и Холли Холм 30 декабря не состоится. Причиной стало то, что стороны не смогли договориться о размерах гонорара за поединок. Об этом сообщила агент Холли Холм Ленни Фрескес.



«Холли с нетерпением ждала конца декабря, чтобы встретится с Кристианой Джустино. Она много тренировалась, но мы не смогли договориться по финансовым условиям. Продолжаем ждать боя с Джустино, но только при устраивающем нас предложении», — приводит слова Фрескес MMA Fighting.