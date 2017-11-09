Хирн: хорошая новость в том, что бой Уайлдер — Джошуа состоится в 2018 году

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, подчеркнул, что поединок между его подопечным и Деонтеем Уайлдером состоится в 2018 году.



«Джошуа не из тех бойцов, кто станет рассказывать о том, что нокаутирует Уайлдера. Он и так это знает. Он не станет говорить это вслух, потому что он скромный парень и уже не изменится. А я скажу. Джошуа нокаутирует Уайлдера в каждый из дней недели, а в воскресенье дважды. Об этом нет смысла говорить, пока мы не сели за стол переговоров. Но процесс уже пошёл, а хорошая новость в том, что бой состоится в 2018 году», — приводит слова Хирна BoxingScene.