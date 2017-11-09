Шабранский: уверен, что вынес уроки из победы Уорда над Ковалёвым

25 ноября в Нью-Йорке состоится поединок между бывшим чемпионом мира Сергеем Ковалёвым и Вячеславом Шабранским. На кону этой встречи будет стоять титул по версии WBO в полутяжёлом весе. В преддверии боя Шабранский поделился ожиданиями от него, отметив, что при подготовке к встрече ему поможет просмотр противостояния Андре Уорда с будущим противником Ковалёвым.

«Уорд выполнил свою работу на пять с плюсом. Я готовлюсь взглянуть на Ковалёва в ином свете. Я на сто процентов уверен, что вынес нужные уроки из поединка Уорд — Ковалёв. Вместе с тем два поражения подряд могут сделать его ещё опаснее, потому что в нашем бою на кону для него будет стоять всё», — приводит слова Шабранского Boxingtalk.