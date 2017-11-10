Орловский: если продолжу проигрывать, то завершу карьеру

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский рассказал о том, как видит своё будущее в случае продолжения серии поражений.

«Я считаю себя умным человеком и если я продолжу постоянно проигрывать и получать эти удары, то, конечно, я завершу карьеру. Я не хочу быть инвалидом через несколько лет. У меня есть семья и кроме того, в жизни нужно ещё многое успеть.

Но я думаю, что у меня ещё есть несколько лет. Я в возрасте, который является лучшим для тяжеловесов", — приводит слова бойца MMAJunkie.

38-летний беларус уступил в пяти последних поединках. Следующая его встреча запланирована на турнире UFC Fight Night 120, который пройдёт в грядущие выходные. Соперником Орловского станет Жуниор Альбини.