Матиссе и Кирам встретятся 20 января

Бывший чемпион мира Лукас Матиссе проведёт следующий поединок 20 января. Его соперником станет боксёр из Таиланда Тева Кирам. Встреча пройдёт в Калифорнии, сообщает BoxingScene. На кону этого боя будет стоять титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA Regular.

Этот пояс стал вакантным после того, как его бывший обладатель Ламонт Питерсон добровольно отказался от него ради боя с чемпионом по версии IBF Эрролом Спенсом.

Что касается Матиссе и Кирама, то победитель этой встречи получит возможность сразиться с полноценным чемпионом по версии WBA Китом Турманом. Последний продолжает восстанавливаться от травмы.