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Матиссе и Кирам встретятся 20 января

Бокс/ММА

Бывший чемпион мира Лукас Матиссе проведёт следующий поединок 20 января. Его соперником станет боксёр из Таиланда Тева Кирам. Встреча пройдёт в Калифорнии, сообщает BoxingScene. На кону этого боя будет стоять титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA Regular.

Этот пояс стал вакантным после того, как его бывший обладатель Ламонт Питерсон добровольно отказался от него ради боя с чемпионом по версии IBF Эрролом Спенсом.

Что касается Матиссе и Кирама, то победитель этой встречи получит возможность сразиться с полноценным чемпионом по версии WBA Китом Турманом. Последний продолжает восстанавливаться от травмы.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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