Вл. Кличко: я ушёл на своих условиях

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко признался, что не жалеет о завершении профессиональной карьеры и понимает, что это решение было верным.

«Решение о завершении карьеры было самым сложным. Но теперь я счастлив. Невозможно знать результат, пока не примешь решения. Понять всё можно спустя пару месяцев. Было решение правильным или нет. Теперь я могу сказать, что поступил верно. Возможно, это было не совсем логично. Но я ушёл на своих условиях. Думаю, мои акции лишь поднялись, и я был этому удивлён.

Я желаю Джошуа побед, чем больше побед одержит он, тем больше буду сиять я. Потому что я проиграл лучшему. Конечно, если бы я его нокаутировал в шестом раунде, это бы потешило моё эго. Но я не могу ничего поделать. Я там, где я сейчас нахожусь, и этот опыт со мной. Думаю, что в ту ночь Джошуа переродился", — приводит слова украинца BoxingScene.