Уайлдер: не хочу слышать о бое с Паркером, все хотят моей встречи с Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер настаивает на объединительном поединке с другим чемпионом — Энтони Джошуа.

«Я не хочу слышать о встрече с Паркером. Все хотят моего боя с Джошуа, зачем ждать? С нами может произойти всё что угодно, такова жизнь. Тем самым мы лишим зрителей самого большого противостояния в истории бокса. Моё сообщение к Энтони заключается в том, что я готов.

Эдди Хирн боится такого боя, он хочет мне подсунуть Диллиана Уайта. Я соглашусь на бой с ним, если этот мост приведёт ко встрече с Джошуа", — приводит слова Уайлдера BoxingScene.