Экс-чемпион мира Кацидис возобновит карьеру для участия в турнире Super8

Бывший чемпион мира по версии WBO Майк Кацидис (32-7, 24 КО) принял решение возобновить карьеру. Боксёр намерен принять участие в турнире, который будет проводиться в Австралии, — Super8, сообщает World Boxing News.

Невзирая на многообещающее название, участие в нём примут малоизвестные спортсмены — Джек Асис (35-20-5, 18 КО), Джейми Хилт (6-2-1, 0 КО), Мик Шоу (27-17-4, 8 КО), Люк Вудс (3-0, 1 КО), Роберт Туми (14-9, 6 КО), Джейсон Канофски (20-7-4, 3 КО) и Я Цзе Дин (3-2-1, 0 КО).

Последний поединок Кацидис провёл в марте этого года, когда единогласным решением судей победил малоизвестного Джоша Кинга. За годы карьеры Кацидис провёл поединки с такими известными соперниками, как Хоэль Касамайор, Хуан Мануэль Маркес, Роберт Герреро и Рики Бёрнс.