Арум: в полусреднем весе Кроуфорд будет ещё сильнее

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от перехода бывшего чемпиона в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда в полусредний вес. По словам функционера, в новой для себя весовой категории непобедимый американец станет ещё опаснее.

«Я знаю, что ему сложно было укладываться в лимит весовой категории. У него были серьёзные проблемы с этим перед встречей с Индонго. Хотя по его работе в ринге это сложно было представить. Но я знал, что до взвешивания стоял вопрос, сумеет ли он сделать вес. Но он боролся, так как он невероятный талант.

Я верю, что в новом весе он станет лучше. Поверьте мне, он испытывал проблемы с весом. Чем старше становишься, тем сложнее скидывать лишние фунты. Так что он будет намного сильнее и гораздо счастливее в полусреднем весе", — приводит слова Арума BoxingScene.

В августе этого года Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе, после чего оставил пояса вакантными и сменил дивизион. На данный момент он является официальным претендентом на титул WBO в полусреднем весе, которым владеет Джефф Хорн.