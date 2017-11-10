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Заур Гаджибабаев сразится с Николаем Савиловым на турнире M-1 Challenge 86

Бокс/ММА

24 ноября на турнире M-1 Challenge 86: «Битва Нартов», который пройдёт в Назрани, во Дворце спорта «Магас» им. Берда Евлоева состоится бой тяжеловесов. Чемпион мира по смешанным боевым единоборствам Заур Гаджибабаев (5-1) из Азербайджана сразится с набирающим обороты российским проспектом Николаем Савиловым (10-2).

«Увенчанный невероятным количеством регалий в любительских смешанных единоборствах азербайджанский тяжеловес встретится с человеком, который не признаёт авторитетов и сам рвётся в бой с сильнейшими. Бои тяжеловесов – это отдельная история в любом виде единоборств, и к ним всегда было и будет привлекаться повышенное внимание зрителей и специалистов. В этот раз битва обещает быть весьма жаркой, и победителя предсказать заранее невозможно», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.

Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке
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