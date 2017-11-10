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Ф. Емельяненко поборется за пояс чемпиона Bellator в 2018 году

Бокс/ММА

Российский боец Фёдор Емельяненко в 2018 году примет участие в турнире за титул Bellator, сообщает MMAJunkie.

«Нас ждёт особое событие. Мы сведём восемь знаковых бойцов MMA друг с другом, и сильнейший станет чемпионом в тяжёлом весе. Это то, что жаждут увидеть болельщики. Поверьте, нас ждут потрясающие бои», — сказал президент Bellator Скотт Кокер.

В турнире примут участие тяжеловесы Фёдор Емельяненко, Фрэнк Мир, Мэтт Митрион и Рой Нельсон, а также бойцы полутяжёлого веса Райан Бейдер, Куинтон Джексон, Мухаммед Лаваль и Чейл Соннен.

Источник: MMAJunkie Сообщить об ошибке
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