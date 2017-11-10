Пономарёв вынужден был отказаться от боя с Окампо в элиминаторе IBF

Российский боксёр Константин Пономарёв вынужден был отказаться от поединка за звание претендента на титул IBF во втором полусреднем весе с мексиканцем Карлосом Окампо, поскольку его тренер Абель Санчес не мог присутствовать на поединке, сообщил директор компании «Урал бокс промоушен» Алексей Васильев, который ведёт дела российского боксёра.



Бой Пономарёва с Окампо планировалось провести 11 ноября в Мексике.



«Компания Top Rank (со-промоутер Пономарева) выиграла торги на организацию этого боя, и Константин даже успел подписать контракт. Бой должен был состояться 30 октября в США. И с этой датой был составлен план подготовки. Затем дату и место поменяли и предложили выйти на ринг в Мексике 11 ноября. При этом тренер Пономарева Абель Санчес не смог бы поехать в Мексику, так как должен в этот момент быть в Калифорнии.



Мы настойчиво просили Top Rank перенести бой Кости в их программу в Калифорнии, но получили отказ. Мы также готовы были организовать бой Пономарева в России, но не нашли взаимопонимания, — продолжил он. — Константин не может выступать в одном из важнейших поединков в карьере без тренера в углу и на территории соперника в Мексике, где необъективность судейства зашкаливает. Это наша позиция, и отступать от нее мы не намерены», — цитирует Васильева «Р-Спорт».