Штырков: за последнюю неделю я побывал в аду

Российский боец ММА Иван Штырков рассказал о сгонке веса в последнюю неделю перед боем с французом Кристианом М’Пумбу, который состоится 11 ноября в Екатеринбурге.



«Последняя неделя выдалась очень «веселой» — побывал в аду. Те, кто знают, что такое весогонка, поймут мои ощущения. Главное, всё хорошо закончилось. Вес сделан, я готов. Теперь меня ждёт процесс восстановления: вода, еда, спортивные добавки, углекислоты, калий и магний. Хочу набрать примерно 7-8 килограммов за сутки», — цитирует Штыркова Justmedia.