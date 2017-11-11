Исмагулов: если бы со мной что-то случилось, моя бабушка нашла бы Карранку

Россиянин Дамир Исмагулов прокомментировал свою победу над бразильцем Рожерио Карранкой на турнире M-1 Challenge 85.



«Бой прошёл очень хорошо, и я очень рад этой победе. Вчера на пресс-конференции спортсмены из Бразилии сказали, что хотят меня убить. Я сегодня спас Карранку, поскольку если что-то со мной случится, не дай бог, то моя бабушка его найдёт. Хочу поблагодарить свою команду, всех болельщиков, клуб „Боец“, школу „Шторм“. Рад внести что-то в копилку нашей дружной семьи под названием „Новый поток“. Спасибо всем моим братьям из Казахстана. Всем спасибо. И я никак не мог проиграть, потому что впервые приехал мой отец из деревни. Поэтому победу посвящаю своей семье, своей бабушке, которая смотрит на меня и молится», — сказал Исмагулов после боя.

M-1 Challenge 85: Исмагулов победил бразильца Карранку