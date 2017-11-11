Макгрегор запрыгнул в клетку Bellator и едва не подрался с рефери

Чемпион UFC Конор Макгрегор едва не подрался с рефери Марком Годдардом после боя на турнире Bellator 187 между Чарли Уордом и Джоном Редмондом.



Уорд одержал победу в первом раунде нокаутом, и Макгрегор, перепрыгнув через ограждение клетки, начал праздновать этот успех вместе со своим партнёром по команде. Рефери попытался оттащить Конора в сторону, поскольку посторонним в этот момент нельзя было находиться в клетке, и это не понравилось звёздному ирландцу, которого пришлось успокаивать.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Bellator в YouTube.