Де ла Хойя: если бы я оставался промоутером Уайлдера, он был бы суперзвездой

Оскар де ла Хойя, бывший промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, уверен, что, если бы они продолжали сотрудничество, Энтони Джошуа сам просил бы Деонтея о поединке, а не наоборот. Поединок между Уайлдером и Джошуа может состояться в 2018 году.



«Я продвигал Деонтея Уайлдера на протяжении первых его 33 боёв, и я сделал его чемпионом. Если бы я оставался его промоутером, он был бы суперзвездой, и Энтони Джошуа просил бы его о поединке, а не наоборот, как это происходит сейчас», — приводит слова де ла Хойи ESPN Deportes.